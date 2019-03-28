В Сирии появились украинские наемники – СМИ

Наемники в Сирии /Tlinks.run/Oleg_Blokhin/1098

В Сирии летом 2018 года начала работать российско-украинская частная военная компании (ЧВК) Vegacy Strategic Services Ltd. Об этом идет речь в расследовании исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIТ).

По данным CIT, компания Vega Strategic Services появилась в апреле 2011 года в Николаеве. Ее основали бывшие участники международных элитных и специальных подразделений России и Украины. Она обеспечивала безопасность фирмам и частным лицам, а также охраняла морские суда.

В июне 2012 года компания переехала на Кипр и сменила название на Vegacy Strategic Services Ltd., однако в мае 2018-го, согласно документам, была ликвидирована. Среди ее владельцев значились гражданин Украины Анатолий Смолин и компания Draugas Consulting Ltd., зарегистрированная на фирму-однодневку. По данным CIT, головной офис компании располагался на Кипре, а ее отделения находились в Украине, в России (в Москве и Иркутске), Сирии, Таиланде, Великобритании и Германии.

Учредители ЧВК Вега / Контур-Фокус

Один из основателей Веги Анатолий Смолин — уроженец Николаева. Он служил в Военно-морском флоте и КГБ СССР, а затем — в подразделениях МВД Украины. С 1997 года он занимается бизнесом. На его имя, по состоянию на март 2019 года, в Украине зарегистрированы две компании: агентство безопасности Альфа-Щит и Вега Стратеджик Сервісес. Смолин, предположительно, участвовал в подготовке Лива аль-Кудс в Сирии.

Анатолий Смолин / YouTube

Участники расследования также установили, что в Веге в 2012-2014 годах работал Дмитрий Джиникашвили из Одессы, который позднее перешел в Славянский корпус, а затем в агентство ANNA News.

Кроме того, в создании Веги принимал участие основатель другой частной военной компанией Omega Consulting Group Андрей Кебкало. Он подтвердил расследователям, что создавал компанию вместе с Анатолием Смолиным, но в конце 2012 года ушел из-за разногласий по ведению бизнеса. По его сведениям, сейчас ЧВК Вега базируется в России и работает в Сирии.

Андрей Кебкало / https://kryvbas.wordpress.com

Смолин, по словам Кебкало, также возглавляет частное охранное предприятие Легат, которое охраняет аптеки, магазины и склады в Москве. Как предполагает CIT, Легат — это российское отделение Веги, поскольку у компании тот же адрес, что был у кипрской Vegacy Strategic Services.

Ранее сообщалось, что охранять президента Николаса Мадуро от оппозиции и протестующих в Венесуэлу прибыли наемники кремлевской частной военной компании Вагнер.