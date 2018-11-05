В Сирии из-за взрыва погибла группа путинских наемников из ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" / rossaprimavera.ru

Накануне в зоне сирийского военного конфликта произошел взрыв, в результате которого погибли более десятка российских военных.

Соответствующее сообщение было опубликовано в российских СМИ. Согласно обнародованным данным, взрыв произошел в бывшем здании сирийской криминальной полиции. По предварительной информации, оно располагалось в районе трассы "Дамаск − Дейр-эз-Зор", где дислоцировалось одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА). В его состав входили "военные советники" из РФ.

В результате происшествия погибли 11 человек – пятеро сирийских военных и шестеро людей, предположительно, относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ обнародовали досье на воевавших в Сирии путинских наемников.