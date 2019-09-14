Жуткое ДТП под Ярославлем: назван возможный виновник кровавой трагедии

Кровавое ДТП под Ярославлем мог спровоцировать водитель грузовика / Скриншот

В Ярославской области Российской Федерации семь человек погибли из-за того, что лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль MAN.

В результате аварии пострадали 19 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МЧС.

В Государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщили Интерфаксу, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузовика - выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В Управлении МВД по Ярославской области отметили, что водители грузовика и автобуса погибли на месте трагедии.

Ранее СМИ писали, что в России под Ярославлем - в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области - столкнулись автобус и фура, погибли семь человек, а 20 - пострадали. Журналисты узнали, что среди пострадавших есть ребенок.