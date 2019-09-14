СМИ узнали о кровавой трагедии в России

Трагедия в РФ произошла под Ярославлем, выяснили журналисты.
В Гаврилов-Ямском районе Российской Федерации столкнулись автобус ПАЗ и фура, погибли семь человек, много пострадавших.
Кровавая авария произошла под Ярославлем, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек.
"Среди пострадавших есть ребенок, его отправляют в детскую больницу", - сообщил собеседник агентства.
Напомним, в начале августа в российском Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП погибли пять человек, а 15 - были госпитализированы. Состояние пяти госпитализированных было крайне тяжелым.