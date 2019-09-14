СМИ узнали о кровавой трагедии в России

В России в ДТП погибли семь человек, узнали журналисты / Скриншот

В Гаврилов-Ямском районе Российской Федерации столкнулись автобус ПАЗ и фура, погибли семь человек, много пострадавших.

Кровавая авария произошла под Ярославлем, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек.

"Среди пострадавших есть ребенок, его отправляют в детскую больницу", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, в начале августа в российском Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП погибли пять человек, а 15 - были госпитализированы. Состояние пяти госпитализированных было крайне тяжелым.