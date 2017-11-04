Кровавая авария в Харькове: люди завалили живыми цветами место трагедии, опубликованы фото

В центре Харькове люди завалили живыми цветами место аварии, которая унесла жизни шести человек.

Об этом журналистка Валерия Ивашкина написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что цветы появились на перекресте, на котором иномарка врезалась в пешеходов.

"Харьков. Тот самый перекресток, на котором Lexus Зайцевой (Алена Зайцева — Ред.) врезался в стоявших на светофоре людей", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.

Фото: facebook.com/lerrra