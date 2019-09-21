Пиво льется рекой: в Германии грандиозно стартовал Октоберфест

В немецком Мюнхене 21 сентября легендарный фестиваль пива, 186 в истории Октоберфест.

Как сообщает DW, самый масштабный народный праздник пива в мире открыли мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Райтер выбил пробку из первой бочки пива. Затем он набрал и передал первую кружку Зедеру, которую традиционно поднимают за мирное течение мероприятия. Видео было опубликовано на официальной странице фестиваля в Instagram.

Продлиться пенный праздник до 6 октября. Организаторы ждут в гости до шести миллионов гостей.

Посетившие мероприятие поклонники пива рассказывают, что цена за литровую кружку пива в палатках пивоварен составляет от 10,80 до 11,80 евро.

Оберегать правопорядок на Октоберфесте будут порядка 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии появилась курьезная проблема - в стране столкнулись с нехваткой тары для пива.