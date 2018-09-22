В германском Мюнхене открылся традиционный Октоберфест

В субботу, 22 сентября, в Мюнхене торжественно открыли 185-й традиционный ежегодный фестиваль пива Октоберфест - пожалуй, самый знаменитый праздник пива в мире. Первая кружка пива, по традиции, досталась премьер-министру Баварии – Маркусу Зёдеру.

Фестиваль продлится до 7 октября - планируется, что его посетить около 6 миллионов человек, передает Deutsche Welle.

Правда, туристов немного удивили повышенные цены на пиво - это связано с высокими расходами на безопасность.

Читайте такжеФинская компания выпустила коллекционное пиво в честь встречи Трампа и ПутинаЗа порядком на Октоберфесте следят около 600 полицейских, имеющих закрепленные на одежде видеокамеры, и сотни охранников частных агентств. На обнесенной забором территории проведения праздника установлены видеокамеры, на входе осуществляется выборочный контроль. В связи с новыми правилами безопасности, введенными после ряда терактов в Европе, посетителям также запрещено проносить с собой рюкзаки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии появилась курьёзная проблема - в стране столкнулись с нехваткой тары для пива.