Ученые рассказали, чем полезна диета из пива, вина и шоколада

Диета. Иллюстративное фото / Вокруг Света

Противовоспалительная диета, в которую входит шоколад, красное вино и пиво, может максимально продлить жизнь людей.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания The Independent. По их данным, к такому выводу пришли исследователи из "Варшавского университета естественных наук". С 2002-го они изучали образ жизни около семидесяти тысяч мужчин и женщин.

Исследователи пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие фрукты, овощи, орехи, шоколад, а также пьют чай, кофе, красное вино и пиво − на 18% меньше подвержены риску преждевременной смерти.

Кроме того, они на 20% меньше рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и на 13% меньше − от онкологических заболеваний.

Читайте такжеОвощная диета: стало известно, какой продукт может спасти от рака"Поскольку воспаление лежит в основе большинства хронических заболеваний, связанных с образом жизни, включая артрит, деменцию, некоторые виды онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний, диета, которая уменьшает воспаление, может иметь только хороший результат", − заявила одна из участниц исследования, директор "Общества тренеров здравоохранения Великобритании" Фран МакЕлвиан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые объяснили, как похудеть без диет, а также выяснили, какая диета продлевает жизнь.