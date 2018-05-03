Ученые объяснили, как похудеть без диет

Ученые рассказали о способах похудеть без диет.

Как пишет The Independent, важно следить, чтобы не было обезвоживания, поскольку оно заставляет потреблять больше калорий. Можно включить в рацион больше цитрусовых. Также подойдут чаи и кофе, а не просто вода в чистом виде.

При этом необходимо избегать искусственных подсластителей.

Ученые настоятельно не рекомендуют пропускать завтрак: это поможет избежать переедание в течение дня. Первый прием пищи не обязательно должен быть большим, но непременно сытным.

После обеда и между основными приемами пищи важно перекусывать. В качестве перекуса подойдут банан, ломтик бекона, горстка орехов.

Рацион стоит спланировать заранее, выбирая продукты с максимальной питательной ценностью при минимуме вреда. При этом планировать лучше на сытый желудок, так как, выбирая в последний момент, когда уже чувствуешь голод, человек далеко не всегда отдает предпочтение правильным полезным продуктам.

Напомним, ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

Ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.