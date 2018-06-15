Можно булочки и колбасу: названа диета голливудская, в которой лишь одно правило

Среди голливудских звезд самой популярной диетой считается алкалиновая диета. Состоит она всего из одного правила.

Что такое алкалиновая диета

Считается, что все продукты делятся на щелочные и кислотные, то есть на те, при переваривании которых идет щелочная или кислотная реакция, пишет Vsviti.

Единственное правило диеты – составлять рацион (на день, на неделю и т.д.) таким образом, чтобы 80% продуктов были щелочными, а оставшиеся 20% – кислотными.

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К щелочным продуктам относят:

все виды молока, кроме коровьего,

зеленый и белый чай, смузи,

все фрукты, кроме винограда (много фруктов нейтральные, самый щелочной эффект в цитрусовых),

черный бездрожжевой хлеб,

все виды круп,

овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы),

нежирные сорта рыбы (судак, камбала),

все виды зелени и салатов,

орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки,

растительные масла.

К кислотным продуктам относят:

коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир),

черный чай и кофе,

алкоголь,

лимонад, сладкие газированные напитки,

сладости, промышленная выпечка, выпечка, белый хлеб,

консервы, колбасы,

мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености,

белый шлифованный рис,

бобовые и кукуруза,

виноград, сухофрукты,

животные жиры (сливочное масло, смалец, сало),

яйца,

жирные сорта рыбы,

соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).

Все остальное можно оставить в обычном режиме – от размера порций до количества приемов пищи.

Диетологи отмечают, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, но это условие необязательное.

Алкалиновая диета: противопоказания

Не стоит придерживаться алкалиновой диеты тем, у кого имеются:

пониженная кислотность желудка;

атрофический гастрит;

заболевания сердца;

почечная недостаточность.

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