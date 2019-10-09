"Папа, это - яд": экс-директор школы на камеру выпил водки и умер

Бутылки водки / УНИАН

В российской глубинке, село Подстепки (Самарская область), произошел трагический случай, связанный со спиртным.

Местный блогер Илья Губарев купил пол-литра водки мужчине бомжеватого вида, одиноко сидевшему на ступенях магазина, сообщает КП. Причем с условием, что тот выпить ее залпом. Тот согласился и немедленно выпил.

Через несколько часов мужчина скончался. И им оказался бывший директор школы в Подстепках - Николай Колчанов. По словам односельчан, мужчина был женат и воспитывал четверых детей. Причем Колчанов не употреблял алкоголь уже около трех месяцев и почему он оказался на крыльце магазина в таком неопрятном видне до конца так и не понятно.

Напомним, ранее в России школьников поздравили с 1 Сентября легендарным хитом караоке-баров - песней Григория Лепса "Рюмка водки на столе".