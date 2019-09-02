"Обыдляют с малых лет!": в России школьников поздравили "рюмкой водки на столе" с Днем знаний

Дети на празднике Дня знаний слушали про "рюмку водки на столе"

В российском поселке Новосинеглазово Челябинской области на концерте ко Дню школьников местная группа сыграла песню Григория Лепса Рюмка водки на столе и композицию группы Ленинград со словами: "Наверное, был я бухой".

Видео выступления появилось на YouTube-канале Поселок Новосинеглазово. В ролике видно, как школьники от 8 до 14 лет и дети дошкольного возраста слушают "взрослые" треки.

Как обьяснили позже в администрации населенного пункта, что песни музыканты сыграли "по просьбе молодежи" в конце мероприятия, когда большинство родителей с детьми разошлись.

В комментариях под видео юзеры с юмором отнеслись к происходящему: кто-то сьязвил, что концерт получился достаточно "скрепным", и стоило бы еще исполнить песни Круга и Бутырки.

"Надо было еще "Кольщик" М. Круга спеть, хорошая песня, детки были бы рады", "А потом был Круг, Олегрова, Бутырка, Кучин и Беломорканал?", "Людей обыдляют с малых лет!", "Песня в самый раз для русских детей", - писали юзеры.

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