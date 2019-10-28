За 10 лет до смерти Буковский прогнозировал распад России

Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет / Фото vladimirbukovsky.com

Один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский, который скончался в Кембридже 27 октября, еще в 2008 году прогнозировал развал Российской Федерации.

Писатель, общественный деятель и правозащитник заявлял, что так называемая путинская система в России долго не просуществует. По его мнению, РФ постигнет экономическое раздробление.

"И эти "куски" постепенно отстроят свои фундаменты, и в будущем мы можем объединиться в форме конфедерации. Нельзя считать такой вариант ни катастрофой, ни благом. Россия как государство никогда не отстраивалось. Никогда не строили фундамента, то есть местного самоуправления. А то, что происходит сейчас – управление страной в 12 часовых поясов из одного кабинета в Москве, безумие. Но какие бы прогнозы не строились – этот вопрос (вопрос распада, - ред.) висит над нами", - говорил Буковский в интервью Delfi.

По его словам, у "путинской системы" в России нет прочной основы, поэтому она долго не просуществует.

"К тому же Кремль делает потрясающие ошибки. Они используют нефть и газ как стратегическое оружие, а не коммерческий товар. Как только цены на нефть упадут, это неизбежно ослабит политический центр, и моментально приведет к росту сепаратизма на периферии. А они же, как наркоманы, постоянно повышают себе дозу", - заявлял Буковский.

"То, что Украина не с Россией, разрушает советский миф о братстве народов и т.д. Их это бесит совершенно", - говорил Владимир Буковский.

Кроме того, он высказывался и относительно того, почему Кремль старается удержать Украину в орбите своего влияния.

"С одной стороны они хотят восстановить былую сферу советского влияния, и поэтому российские власти очень болезненно реагируют на тот факт, что эти страны от них ушли. Особенно Украина. Их это бесит совершенно. То, что Украина не с Россией, разрушает советский миф о братстве народов и т.д. Путин – человек, который не понял, почему рухнул Советский союз", - говорил Буковский.

Напомним, известный писатель, общественный деятель, правозащитник и самый знаменитый диссидент СССР Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет из-за остановки сердца.