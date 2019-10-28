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Умер Владимир Буковский - один из основателей диссидентского движения в СССР

28 октября 2019, 07:50

Владимир Буковский умер от остановки сердца в одной из больниц в Кембридже.

Владимир Буковский
Владимир Буковский ушел из жизни на 77-м году жизни/ Фото vladimirbukovsky.com

Вечером 27 октября в возрасте 76 лет умер Владимир Буковский – известный писатель, общественный деятель, правозащитник и самый знаменитый диссидент СССР.

Буковский скончался в Кембридже в 21:30 по местному времени из-за остановки сердца. Врачи не смогли его спасти. Стоит отметить, что в последние годы жизни Буковский испытывал проблемы со здоровьем.

Сообщение о его смерти появилось на его официальном сайте Буковского.

Владимир Буковский: биография

Владимир Буковский родился 29 декабря 1942 года в городе Белебей Башкирской АССР. Учился в Москве, куда семья вернулась из эвакуации. Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии после того, как услышал доклад Хрущева о культе личности Сталина и преступлениях сталинского режима на ХХ съезде КПСС.

Первый конфликт Буковского с властью произошел в 1959 году, когда он был исключен из школы за участие в издании рукописного журнала.

В начале 1960-х годов Буковский стал одним из организаторов публичных чтений запрещенных стихов у памятника Владимиру Маяковскому. В 1961 году за участие в антисоветских молодежных собраниях его отчислили из Московского университета. Буковского неоднократно арестовывали и направляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.

В декабре 1976 года Буковского выслали из СССР в обмен на лидера компартии Чили Луиса Корвалана. Впоследствии писатель поселился в Великобритании и окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология". Лишь в апреле 1991 года Буковский впервые после момента высылки посетил Москву  по приглашению тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

"Сверху молот, снизу серп - Это наш советский герб. Хочешь - жни, а хочешь - куй. Все равно получишь ...й", - писал Владимир Буковский. 

Владимир Буковский - автор ряда книг, в частности: Письма русского путешественника, Московский процесс, Золотой эшелон. Кроме того, Буковский нередко писал статьи в прессе.

Владимир Буковский: цитаты

"Все человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы".

"Освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри, и пока большинство из нас не освободилось от подпольной психологии, от жажды справедливости, по-прежнему будут сидеть по кухням наши потомки и спорить: когда же все это началось?".

"Демократия - это не уютный дом, красивая машина и пособие по безработице, а прежде всего право бороться и воля к борьбе".

"Только на кладбище обретают люди абсолютное равенство, и если вы хотите создать из своей страны гигантское кладбище, что ж, тогда записывайтесь в социалисты".

"Рассуждая по-ленински, почему не оправдать убийство? Ведь человек - смертен, почему не убить его сейчас, все равно ж умрет? Недаром у него была четверка по логике".

Напомним, ранее в реанимационном отделении московского госпиталя умер Алексей Леонов. Выдающийся космонавт ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью от острой сердечной недостаточности.

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