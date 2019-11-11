Во Франции произошло землетрясение: сейсмологи сделали предупреждение

Во Франции произошло землетрясение / Фото: Flickr/ Matt Katzenberger

Францию довольно мощно потрясло понедельник, 11 ноября.

По информации, на юго-востоке Франции вблизи Монтелемара произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, в результате чего три человека получили незначительные повреждения.

Также стало известно, что подземные толчки были зафиксированы в 11:53 по местному времени. При этом толчки ощущались вплоть до Лиона.

"В результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома", - сообщили местные власти.

В то же время скйсмологи забили тревогу. Так, в Сейсмологическом офисе в Страсбурге землетрясение назвали сильным, а также предупредили о большой вероятности продолжения толчков в ближайшие часы и дни, передает BFMTV.

Читайте также"Как с козла молока": в захваченной Макеевке произошло землетрясение, Пушилина "взяли за яйца"Напомним, ранее украинцев предупредили о мощном землетрясении. По словам сейсмолога Александра Кендзера из Института геофизики НАН Украины, землетрясение может произойти в Закарпатской области и будет довольно сильным.

Магнитуда катастрофы может достигать 8-ми баллов, так как Закарпатье – сейсмически активный регион.

"Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент", - сказал эксперт.