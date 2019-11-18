"Еще один референдум": Навальный рассказал о планах на Крым в случае прихода к власти

Навальныйуже спланировал, что будет делать с Крымом после прихода к власти / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный высказывает беспокойство, что в ближайшем будущем будет сложно стабилизировать ситуацию в аннексированном Крыму, однако он бы попытался найти пути решения из сложившейся ситуации.

В интервью ресурсу Эхо Москвы оппозиционер сокрушался, что сейчас он на полуострове не имеет каких-либо политических перспектив.

"В Крыму чудовищно сложно работать. У нас буквально вчера арестовали наших людей из Белгородского штаба, которые, я так понимаю, приехали в Крыму снимать с квадрокоптерпа имущество какого-то белгородского жулика, которое он где-то купил в Евпатории. Их абсолютно незаконно задержали, всё изъяли, посадили на несколько суток ареста. Мы даже не знаем никаких подробностей. В этом смысле Крым — это, конечно, абсолютная зона беззакония. Там невозможно вести никакой политической деятельности", - сказал он.

Навальный пообещал, что в случае прихода его политсилы к власти он проведет честный референдум, чтобы узнать предпочтения жителей Крыма. По его убеждению, просто выхода "из крымской ситуации не будет.

Безусловно, то, что произошло в 14-м году, это были незаконные вещи. Но мы зашли в ту уже часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два миллиона человек с российскими паспортами. То есть уже никакой-то непонятный фарш. Этот фарш обратно не провернешь… Если займу лидирующий пост, то проведу в Крыму еще один абсолютно честный референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот референдум нельзя считать референдумом", – добавил он.