"Не отличается от Крыма": страна Европы обвинила РФ в захвате территорий

Аннексия территрий Эстонии / export.by

В Эстонии, делегаты которой поддержали бунт украинцев в ПАСЕ, уличили Российскую Федерацию в захвате территорий. По мнению спикера парламента Хенна Пыллуааса, Кремль аннексировал около 5% территории, которая принадлежит Эстонии.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - цитирует Пыллуааса Deutsche Welle.

При этом он указал, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет возвращения территорий.

Такую реакцию эстонского политика вызвало заявление директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о "недействующем"Тартуском мирном договоре 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - возмутился спикер парламента Эстонии.

Стоит отметить, что Тартуский договор был заключен между независимой Эстонией и РСФСР. Согласно документу, к Эстонии отходят части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край, которые на данные момент принадлежат РФ. При этом правительство Эстонии до сих пор не ратифицировало пограничный договор с Россией, потому что политсилы пытаются вернуться к границам по Тартускому договору.

Напомним, что ранее на сайте американского исследовательского центра Jamestown Foundation опубликовали возможный сценарий захвата Россией стран Балтии.