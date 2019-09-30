Помощь соседей: Делегаты от Литвы поддержали "бунт" Украины в ПАСЕ

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Половина представителей литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - в поддержку демарша Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Baltictimes.

Сообщается, что двое из четырех представителей Литвы Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения российских делегатов.

Кроме того, по словам члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, делегаты от Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не принимать участие в открытии сессии, а также не участвовать в праздничных мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея Совета Европы.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько, публично заявила о том, что необходимо поддерживать диалог с Россией.