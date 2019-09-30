"Я знаю, как с ними разговаривать": глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

28-летняя Елизавета Ясько была назначена главой делегации Украины в ПАСЕ/ Фото Facebook Lisa Yasko

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от Слуги народа Елизавета Ясько считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией.

"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она в интервью Левому берегу.

При этом 28-летняя Ясько утверждает, что знает, как общаться с россиянами. По ее словам, навыки такого общения она получила во время учебы в одном из московских университетов.

"Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться, и считаю это, наоборот, только плюсом ...", - сказала новоназначенная глава украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблее Европы из-за возвращения России. Таким образом Киев отреагировал на возвращение России в Ассамблею. Известно, что осеннюю сессию ПАСЕ глава делегации Елизавета Ясько планирует посетить в качестве гостя.

Как сообщал Главред, в июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. Также в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.