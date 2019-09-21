Возвращение России в ПАСЕ: в Раде приняли важное решение

В Раде решили не отправлять украинскую делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ, сообщил нардеп / facebook.com/cpUAct/

Подавляющее большинство фракций Верховной Рады IX созыва поддержало решение не отправлять украинскую делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а заняться консультациями со странами-членами Совета Европы для возвращения доверия к ПАСЕ.

ПАСЕ нарушила собственные принципы, написал нардепа, глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко в Facebook.

Народный избранник отметил, что у нашей страны нет другой возможности реагировать на действия Ассамблеи, кроме как не отправлять свою делегацию.

"…Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ. Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - добавил он.

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После возвращения РФ в ПАСЕ комитет Верховной Рады VIII созыва по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии органа.