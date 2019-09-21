  1. Главная
  3. Политика

Возвращение России в ПАСЕ: в Раде приняли важное решение

21 сентября 2019, 12:30

ПАСЕ нарушила свои принципы, отметил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики.

В Раде решили не отправлять украинскую делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ, сообщил нардеп - ПАСЕ Россия
В Раде решили не отправлять украинскую делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ, сообщил нардеп / facebook.com/cpUAct/

Подавляющее большинство фракций Верховной Рады IX созыва поддержало решение не отправлять украинскую делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а заняться консультациями со странами-членами Совета Европы для возвращения доверия к ПАСЕ.

ПАСЕ нарушила собственные принципы, написал нардепа, глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко в Facebook.

Народный избранник отметил, что у нашей страны нет другой возможности реагировать на действия Ассамблеи, кроме как не отправлять свою делегацию.

"…Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ. Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - добавил он.

Читайте такжеКоманда Порошенко проср*ла ситуацию в ПАСЕ, но проср*ть всю нашу дипломатию ей не дадутНапомним, 26 июня в ПАСЕ решили вернуть Российскую Федерацию в орган, однако выдвинули российской стороне несколько условий. Россию в Ассамблее лишили основных полномочий в 2014 году в связи с захватом Крыма и поддержкой боевиков на востоке Украины.

После возвращения РФ в ПАСЕ комитет Верховной Рады VIII созыва по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии органа.

Верховная Рада ПАСЕ Богдан Яременко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:55
Гороскоп на 21 сентября 2019: названы три счастливчика
12:30
Возвращение России в ПАСЕ: в Раде приняли важное решение Видео
12:15
Зеленскому грозит серьезное давление Белого дома - обозреватель Видео
11:45
"Влетел в здание, открыл огонь": в Черновцах произошел "голливудский" инцидент Фото
11:42
"Как Гитлер, есть рога и хвост": обнародованы неожиданные детали о Путине
11:35
Классное печенье: как сделать песочное печенье на маргарине Фото
11:10
Активисты узнали, кто в Раде "филонил": названы фамилии нардепов
10:59
Положил на всех: как НБУ убивает экономику Украины мнение
10:55
"Вес роисси - вес петуха из говна": в РФ напомнили Украине о своем величии
10:35
В Азовском море у берегов России произошло ЧП
10:14
"Никто и не говорил, что она умная": "криворукая" Мелания Трамп знатно оконфузилась - видео Видео
10:10
Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн Видео
10:05
Названа точная дата встречи Зеленский - Трамп Видео
09:46
Удар в бубен, или Как шаман сорвал крышу у Кремля мнение
09:35
Журналист сказал, чего Путин боится в тысячу раз больше террористов
09:30
"Петя х*йло": "чистейший маньяк и упырь" Порошенко вспомнил неприличное предложение Путина Видео
09:30
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019 Видео
09:10
Лига смеха 2019 5 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: Летний Кубок в Одессе Видео
09:05
Эксперт назвала важное правило относительно пластиковых бутылок
08:42
Почему наш спецназ был беспомощен на мосту Метро мнение
08:40
"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке
08:37
Встреча Зеленского, Меркель, Макрона и Путина: Украина устами Пристайко попыталась "оживить мертвеца" Видео
08:22
Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась
08:07
Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета Видео
08:00
День Бэтмена 2019: история Темного рыцаря и лучшие комиксы о нем
07:29
Трамп не давил: Украину втягивают в войну между республиканцами и демократами - Пристайко Видео
07:23
Модные вязаные шапки на осень-зиму 2019-2020 для женщин - 44 фото Фото Видео
07:10
"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и Трамп мнение
06:58
Вятрович обьяснил, почему Украине не нужны такие праздники, как в России
06:32
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и пожелания для души Фото
06:12
Оккупантам хана: танкисты ВСУ поразили сеть зрелищными учениями, мощное видео Видео
05:51
Доллар по 37 гривен: эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год Видео
05:26
Шалить и баловаться: топ-3 сексуальных игрушек, которые зажгут былую страсть
05:26
"Спасти пришельцев": в США власти грозят расстрелом за штурм Зоны 51 Фото Видео
05:18
Медики составили идеальную диету для беременных
04:48
Еда в холода: диетолог рассказала, как менять свой рацион, когда холодно
04:10
Диетолог рассказала, сколько времени займет похудение
04:01
Эксперт рассказала, от чего появляются растяжки и как их убрать
03:16
Подготовка к самоубийству: психолог назвала главные сигналы
02:39
Формула преткновения: эксперт объяснил проблему договора по Донбассу
01:56
Заболеть может каждый: названа главная причина рака
01:09
Деми Мур рассказала, как баловалась групповым сексом с Эштоном Катчером
00:27
С Днем фармацевта: лучшие поздравления и красивые открытки Фото
00:24
"Мы столько синьки не выпьем": на Волочкову накинулись из-за предложений по диете Фото
20 сентября, пятница
23:45
"Только в интересах США!": Трамп прокомментировал скандал о своем давлении на Зеленского Видео
23:14
Жизнь после отсидки: у Кокорина и Мамаева проблемы с работой Видео
23:07
Курс доллара в Украине радует новыми антирекордами Видео
22:34
ПриватБанк и реформы: стало известно, о чем Зеленский говорил с МВФ Видео
22:25
Вятрович объяснил, почему испортились отношения Украины и Польши и в чем его вина
21:55
"Олег - боец": Сенцов встретился с лидерами крымских татар
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять