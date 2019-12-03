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"Возможность очень большого прогресса по Украине": Трамп на встрече с Макроном сделал неожиданное заявление

3 декабря 2019, 17:26

Президент США считает предстоящий нормандский саммит в Париже важным шагом России и Украины на пути к большому прогрессу.

Макрон Трамп
Трамп на встрече с Макроном сделал неожиданное заявление / Reuters

Лидер США Дональд Трамп, который ранее отреагировал на интервью Владимира Зеленского, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном допустил возможность "большого прогресса по Украине".

"Я думаю, что мы поладим с Россией. У нас с Макроном одинаковые взгляды на этот вопрос", - сказал Трамп.

Он также добавил, что желает более тесных отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Полагаю, что русский народ также хотел бы этого", - добавил американский президент, уточнив, что цели НАТО могут быть гораздо более широкими и Альянс продемонстрировал свою гибкость в последние несколько лет.

Также Трамп считает предстоящий нормандский саммит в Париже важным шагом России и Украины на пути к большому прогрессу.

Трамп сообщил, что эта встреча будет очень важной, ведь на ней страны должны выработать договор о мире.

"Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", — предположил Трамп.

Сам Макрон добавил, что если Европа хочет стабильности и сокращения конфликтов, то ей необходимо вести диалог с Россией.

Отметим, встреча лидеров нормандской четверки - Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона запланирована на 9 декабря в Париже и пройдет непосредственно в резиденции президента Франции - легендарном Елисейском дворце.

Читайте также"Просто мясо": в Кабмине оценили черновик резолюции "Нормандской четверки"Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп признался в любви украинскому народу – но тут же обвинил страну в коррумпированности.

"Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, а они коррумпированы, и крадут деньги, и это переходит на все счета в банке? … Надо убедиться, что деньги (которые Вашингтон выделяет Киеву — ред.) будут потрачены должным образом", — пожаловался Трамп.

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