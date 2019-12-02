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"Спасибо Зеленскому": Трамп отреагировал на интервью украинского президента

2 декабря 2019, 23:28

Американский лидер настаивает на завершении процедуры импичмента.

Трамп
Трамп отреагировал на интервью украинского президента западным СМИ / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказал слова благодарности украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за интервью ряду западных СМИ, в которых глава государства отрицает давление со стороны Вашингтона.

"Горячая новость: президент Украины вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины, нашего общения и звонков…Спасибо президенту Зеленскому", - написал Трамп написал в своем Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что после заявлений Зеленского демократы обязаны прекратить процедуру импичмента.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Я горжусь тем, что мы делаем. Я вполне понимаю, что президент Зеленский хотел бы больше и быстрее. Я это понимаю. Однако эта администрация тяжело работает для оказания помощи украинской обороне", – сказал он в интервью Fox and Friends.

По словам Помпео, Зеленскому удастся реализовать все задуманные в Украине реформы.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп решил приостановить военную помощь для Украины на сумму в 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 25 ноября Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине. Таким образом, был удовлетворен иск медиа-организации Центр за честность в обществе. 

Ранее представитель Министерства обороны США Томас Кэмпбелл заявил, что Пентагон ускорит предоставление Украине военной помощи. По его словам,  помощь не поступала в период с августа по сентябрь из-за того, что была заблокирована.

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