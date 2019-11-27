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Приостановление военной помощи Киеву: появились новые подробности

27 ноября 2019, 07:24

Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине сразу после разговора с Владимиром Зеленским.

Зеленский Трамп
Телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся 25 июля / Фото: Офис президента Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп решил приостановить военную помощь для Украины на сумму в 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления, которые были предоставлены комитету, который расследует дело импичмента Трампа, передает CNN.

Впервые о приостановлении помощи Украине заговорили в начале июля. 18 июля на одном из заседаний стало известно, что такое решение принято из-за Белого дома.

Копию письма о приостановке помощи - и со стороны Пентагона, и со стороны Госдепартамента - подписал служащий Офиса управления и бюджета Белого дома Майк Даффи. Он не захотел давать показания в Конгрессе. Оригинал письма якобы подписывал другой чиновник этого Офиса – Марк Сэнди, он свидетельствовал за закрытыми дверями в Конгрессе по делу относительно возможного импичмента Трампа.

Стоит отметить, что на данный момент в Конгрессе получили лишь часть документов в деле о приостановлении военной помощи Украине. Поэтому полную картину пока сложить несколько затруднительно.

Напомним, 25 ноября Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине. Таким образом, был удовлетворен иск медиа-организации Центр за честность в обществе. 

Ранее представитель Министерства обороны США Томас Кэмпбелл заявил, что Пентагон ускорит предоставление Украине военной помощи. По его словам,  помощь не поступала в период с августа по сентябрь из-за того, что была заблокирована.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп импимчмент военная помощь новости США
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