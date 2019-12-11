Стали известны важные обстоятельства смерти Лужкова

У Юрия Лужкова в клинике остановилось сердце, и его не смогли запустить, сказал главврач / Reuters

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер после операции в клинике немецкого Мюнхена Гроссхадерн при университете им. Людвига Максимилиана.

Лужков поступил в клинику с инфарктом, его экстренно обследовали, рассказал главврач и заведующий лечебной частью медучреждения Карл-Вальтер Яух, пишет Рен ТВ.

Главврач добавил, что у экс-градоначальника проблемы с сердцем были давно, и он и ранее лечился в мюнхенской клинике.

По его словам, после обследования Лужкова стало известно, что были закрыты сосуды, важные для жизнедеятельности.

"…Тогда пациенту поставили катетер, и их удалось открыть. Состояние экс-мэра улучшилось, но ненадолго. Затем его состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца", - сообщил Яух.

Собеседник сказал, что потом пытались остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, и это не позволило избежать его остановки, а позже орган не смогли запустить.

Ранее сообщалось, что Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Позже стало известно, что экс-мэра Москвы похоронят 12 декабря на московском Новодевичьем кладбище.