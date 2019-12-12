Лужков умер из-за редчайшего осложнения - СМИ

Сегодня с Лужковым прощались в одном из храмов Москвы.
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер после коронарографии - процедура для обследования сердца.
Коронарография повлекла редчайшее осложнение, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в окружении Лужкова.
В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Лужковым, планировалось, что она завершится в 13:00.
"Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Юрий Лужков умер 10 декабря в клинике немецкого Мюнхена в возрасте 83-х лет.
Позже стало известно, что бывший мэр Москвы попал в клинику с инфарктом, у него кровоточила сердечная мышца, его пытались спасти, а потом сердце остановилось. Лужкова планировали похоронить 12 декабря на московском Новодевичьем кладбище.