ООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуют / Alexei Pavlishak/Imago Images

18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.

За выступили 65 членов, против – 23, отмечается на Twitter-странице пресс-службы Украинской миссии в ООН.

Среди противников резолюции оказались: сама Россия, ее ближайшая соседка Беларусь, а также Сирия, Иран, Китай, Казахстан, КНДР и Венесуэла.

В поддержку резолюции выступили страны Евросоюза, США, Австралия и Канада, Швейцария, Израиль, Япония и другие.

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Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что во время обсуждения документа один из российских дипломатов рассыпался угрозами в адрес представителей всех стран, которые поддержат данную резолюцию.

Новая резолюция ООН против РФ – требования

ООН потребовала от России прекратить принудительного выселять и переселять граждан в Крым и из него.

Также ООН призвала Россию освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, обеспечив их безопасное возвращение на родину.

Напомним, Украина выиграла еще один суд против России. Российская Федерация должна выплатить крупнейшей нефтедобывающей компании Украины Укрнафта 44,4 миллиона долларов компенсации.