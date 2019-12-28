Президент Чехии думает отказаться от поездки в Москву на парад Победы

Земан поразмышлял об отмене поездки в Москву на парад Победы / Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил о намерении отменить запланированный визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года.

В интервью изданию Parlamentnilisty чешский лидер сказал, что на эту мысль его натолкнула реакция МИД России на принятие чешскими властями закона о Дне памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

"Некоторое время назад я принял приглашение Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы. А сейчас размышляю, ехать ли туда вообще", — сказал он.

Земан добавил, что хочет посетить Москву лишь с одной целью – сказать о невозможности для чехов забыть о вторжении в Прагу аналогично со стремлением россиян помнить о победе во Второй мировой войне.

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Ранее МИД России заявил о разочаровании в связи с принятым Чехией законом. В Москве заявили, что законодательная инициатива Праги противоречит договоренностям, по которым Москва и Прага заявили о желании "окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым".

Как известно, жертвами вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году стало подавление антикоммунистических волнений, жертвами которых стали около 100 человек.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек прокомментировал скандал вокруг встречи Милоша Земана с представителями прокремлевской организации Къырым бирлиги.

Напомним, посольство Украины в Чехии выразило решительный протест из-за участия в официальных мероприятиях в Праге представителей псевдо-крымскотатарской организации Къырым бирлиги, подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым.

28 октября президент Чехии Милош Земан принял делегацию пророссийских "активистов". На мероприятии Земан заявил, что "Крым - часть России".