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Вдову Лужкова в России объявили в розыск: в чем причина

29 декабря 2019, 08:03

Самую богатую женщину России разыскивают по делу о клевете.

Елена Батурина
Жалобу на Батурину подал ее родной брат Виктор / Фото uznayvse.ru

Самую богатую женщину России и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину объявили в розыск. Решение в деле о клевете, инициированном родным братом Батуриной, принял 27 декабря суд в городе Элиста.

Батурина – президент компании Inteco Management. Уголовное дело возбудили по заявлению Еренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента компании Inteco Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, пишут росСМИ. 

Судебный процесс между Батуриными происходит в Австрии. Елена Батурина уволила брата из общей компании. В свою очередь, последний считает свое увольнение неправомерным. Также Виктор Батурин отрицает заявление своей ближайшей родственницы о подделке им приложения к договору от 2007 года об урегулировании взаимных претензий.

Батурина заявила, что в России расследуют уголовное дело о получении доступа к ее деньгам благодаря поддельным документам. Манжеев в ответ заявил о клевете.

По версии Forbes Елена Батурина считается самой богатой женщиной России уже 14 лет подряд. В 2019 году ее состояние оценивалось в более 1,2 миллиарда долларов.

Компанию Inteco Management Батурина зарегистрировала в 1991 году. В тот же год она вышла замуж за мэра Москвы Юрия Лужкова. Пока Лужков был московским градоначальником, бизнес Батуриной был очень успешным. В 2010 году Лужков ушел в отставку, а через год Батурина продала бизнес в России, а на вырученные деньги стала жить и работать в Европе.

Напомним, 10 декабря экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер. Лужкову было 83 года. По данным росСМИ, смерть Лужкова наступила в одной из мюнхенских клиник. Туда он прибыл для операции на сердце.

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