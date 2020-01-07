Забег трезвости не осилила: журналистка подшофе опозорилась в прямом эфире

Елена Козлова вела репортаж о Забеге трезвости на улицах Минска.
В Беларуси журналистка телеканала СТВ Елена Козлова отметилась неадекватным поведением в прямом эфире.
Девушка работала прямо на открытом воздухе, ведя репортаж о Забеге трезвости на улицах Минска.
Более-менее внятно озвучив первую часть эфира, журналистка потеряла свою мысль, запуталась в словах и безуспешно пыталась прочитать текст с бумажки.
В конце концов прямой эфир с Козловой был поспешно прерван телеканалом, на котором очевидно заметили неадекватность журналистки.
Обратим внимание, что странное поведение Козловой в эфире дало повод предположить пользователям в Сети, что девушка вышла в эфире подшофе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ бортпроводники лихо расправились с пьяным дебоширом в самолете.