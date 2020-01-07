Забег трезвости не осилила: журналистка подшофе опозорилась в прямом эфире

Елена Козлова отличилась странным поведением в эфире / Скриншот

В Беларуси журналистка телеканала СТВ Елена Козлова отметилась неадекватным поведением в прямом эфире.

Девушка работала прямо на открытом воздухе, ведя репортаж о Забеге трезвости на улицах Минска.

Более-менее внятно озвучив первую часть эфира, журналистка потеряла свою мысль, запуталась в словах и безуспешно пыталась прочитать текст с бумажки.

В конце концов прямой эфир с Козловой был поспешно прерван телеканалом, на котором очевидно заметили неадекватность журналистки.

Обратим внимание, что странное поведение Козловой в эфире дало повод предположить пользователям в Сети, что девушка вышла в эфире подшофе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ бортпроводники лихо расправились с пьяным дебоширом в самолете.