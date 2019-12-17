В РФ бортпроводники лихо расправились с пьяным дебоширом в самолете: видео

Мужчина матерился и пытался ворваться в кабину к пилотам.
Неадекватный пассажир устроил переполох в самолете, прибывшем в российский Новосибирск. Отмечается, что экипажу понадобилась даже помощь правоохранителей, чтобы усмирить мужчину.
По данным МВД Российской Федерации, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения и бил ногами в стенку салона.
"Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов", - сообщает NGS.ru.
Для того, чтобы избежать неопрятных последствий, экипажу самолета пришлось ограничить хулигана в движениях. Так, мужчину примотали скотчем к креслу. Сообщается, что дебошир продолжал себя вести агрессивно даже в участке полиции. В отношении хулигана открыли уголовное дело.
Как ранее сообщал Главред, в Киргизии из-за сильного тумана произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина.