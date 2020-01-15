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Король обнала и миллионер-коррупционер: что известно о будущем премьере РФ

15 января 2020, 19:43

Эксперты не исключают, что непубличный и не имеющий поддержки общества Мишустин был выбран Путиным неслучайно. При этом он может стать второй версией Медведева и претендовать на кресло вице-президента РФ.

Михаил Мишустин
Мишустина в РФ называют коррупционером и крышевателем схем ухода от налогообложения/ Налоги

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра вместо Дмитрия Медведева, который подал в отставку.

Главред собрал все, что известно о возможном претенденте на главу правительства России.

Кто такой Михаил Мишустин

53-летний Михаил Мишустин вот уже почти 10 лет возглавляет Федеральную налоговую службу РФ.

Родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.

После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба (МКК) — общественной некоммерческой организации.

Читайте такжеИграет с Путиным в хоккей, крутит миллионами: Михаил Мишустин – кто онВ сфере налогообложения Мишустин работает давно – еще в 1998 году он поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

Затем работал в ранге заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и вновь занялся бизнесом — на этот раз в области инвестиций. Мишустин 2 года работал в должности президента UFG Capital Partners и управляющего партнёра группы UFG Asset Management. На этой работе Мишустин "курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах".

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года, во времена президенства Дмитрия Медведева, был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

К слову, в том же 2010 году Мишустин входил в тройку самых богатых российских чиновников.Персона Мишустина неоднократно светилась в журналистских расследованиях.  Так, в них его называют "королем обнала" и виновником усиления налогов для предпринимателей и самозанятых лиц в РФ. Кроме того, российские журналисты неоднократно указывали на крышевание им ряда бизнес-структур, которые были замечены в неуплате налогов. Ряд его подчиненных стали фигурантами громких коррупционных дел.

Также его называют креатурой главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина и человеком, близким к главе Сбербанка РФ Германа Грефа.

Мишустин женат и воспитывает трёх сыновей. Увлекается спортом, активно играет в хоккей.

Жена Мишустина входила в рейтинг "самых богатых жен чиновников" по версии Forbes в 2014 и 2016 годах.

"Путину рядом нужны серые, малоизвестные бюрократы"

Российский журналист Максим Верников в комментарии Главреду отмечает, что на данный момент в России возможен вариант повторения 2004-2007 годов, когда премьерами были абсолютно невзрачные люди. "Помните хоть что-то значимое в исполнении Фрадкова и Зубкова? Вот и я не помню... Есть много людей, которые могли бы оказаться на его месте, но почему именно он - очевидно потому, что он кажется наиболее приемлемой кандидатурой лично для Путина (главный критерий приемлемости - преданность и слабость)", - говорит Верников.

"Путин сделал заявку на новый срок, но уже не в качестве президента, а пожизненного правителя - Конституция будет изменена таким образом, чтобы создать для него нишу современного верховного правителя России, как в свое время его называл Сурков. И ему рядом сильные люди не нужны, а нужны серые, малоизвестные бюрократы, которые не пользуются популярностью в обществе и ничего из себя не представляют, чтобы они не могли его подсидеть. Поэтому он и будет окружать себя такими людьми. Скорее всего, он может стать второй версией Медведева и из него вполне могут делать вице-президента. Хотя возможен и вариант, при котором Мишустин является переходной фигурой", - предполагает российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

кандидат премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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