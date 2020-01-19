Путин пошушукался с главой Еврокомиссии о транзите газа через Украину

Путин / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину. Об этом она написала в своем .

"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она Twitter во воскресенье, 19 января.

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Также напомним, названо условие для увеличения транзита российского газа через Украину.