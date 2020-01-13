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Названо условие для увеличения транзита российского газа через Украину

13 января 2020, 11:34

Газпром может увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд кубометров.

Газпром
Увеличение транзита газа будет зависеть от потребностей Европы / Vestifinance

Российский газовый монополист Газпром не исключает увеличения транзита газа через территорию Украины.  Объемы транзита голубого топлива могут возрасти примерно на 11 миллиардов кубометров в случае роста спроса в Европе.

Запуск газопровода Северный поток-2 ожидается в лучшем случае к концу 2020 года. В вязи с этим может возникнуть потребность в увеличении транзита через Украину. Об этом пишет российский Коммерсант. Кроме того, по первоначальному плану Северный поток- 2 в этом году мог быть использован только наполовину, поскольку из двух ниток его продолжения на территории Германии (газопровод Eugal) к началу года готова только одна, а вторая будет запущена с 2021-го. При этом в первую нитку Eugal подается газ из первого Северного потока, благодаря чему Газпром может полностью загружать эту трубу, несмотря на ограничения, наложенные на использование газопровода Opal по решению суда ЕС.

Читайте также"Надо достроить": Меркель требует закончить газопровод в обход УкраиныИздание отмечает, что Газпром на практике потерял всего лишь около 15 млрд кубометров мощностей по транспортировке, хотя и не успел ввести Северный поток-2 в этом году. Эта ситуация потенциально может потребовать от компании увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд кубометров.

Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях. Позже исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

12 января Витренко заявил, что теоретически Украина могла бы закупать газ напрямую в России, однако на данный момент контрактов и переговоров относительно таких закупок нет. 

Газпром газ транзит газа Северный поток-2 новости России
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