Контрактов и переговоров по покупке газа в России нет - Витренко

Юрий Витренко / 24 Канал

Теоретически Украина могла бы закупать газ напрямую в России, однако на данный момент контрактов и переговоров относительно таких закупок нет. Об этом заявил исполнительный директор национальной энергетической компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко, который ранее рассказал, как еще хотят в Нафтогазе засудить Газпром.

По его словам, практических оснований для того, чтобы обсуждать закупку голубого топлива в РФ, нет.

"Нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет", - сказал Витренко в эфире Радио Свобода.

Исполнительный директор Нафтогаза добавил, что при этом законодательные возможности для прямых поставок из Газпрома есть.

"Мы не покупаем газ напрямую у Газпрома не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача, Нафтогаза и моей команды, было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности, чтобы обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", - заявил Витренко.

Напомним, ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

в ООО Оператор ГТС Украины заявили, что продолжили транзит российского газа в Европу. При этом раазмер платы по новому договору о транзите российского газа засекречен.