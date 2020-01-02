"Конфиденциально": в Нафтогазе засекретили важную часть контракта с Газпромом

Транзит газа / Фото: Reuters

Размер платы по новому договору о транзите российского газа засекречен. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, в конце 2019 года тарифы установил регулятор НКРЭКУ и они конкурентные.

"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - написал Витренко в Facebook.

При этом он отметил, что доход от транзита газа за пять лет составит 7,2 млрд долларов.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 год и потом по 40 млрд на следующие 4 года; то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит минимум 32 долларов", - подытожил представитель Нафтогаза.

Как ранее сообщал Главред, в ООО Оператор ГТС Украины заявили, что продолжили транзит российского газа в Европу.