Транзит российского газа в Европу: Украина начала поставки по новому контракту

Украина продолжила транзит газа в Европу / Корреспондент

В среду, 1 января 2020 года, ООО Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо Укртрансгаза, заявило, что продолжило транзит российского газа в Европу. Это стало возможно благодаря новому соглашению между Газпромом и Нафтогазом Украины.

По информации, компания отчиталась, что поставила в Евросоюз первые кубометры газа по новому контракту и в соответствии с европейскими правилами, ГТС работает в штатном режиме.

"Первая ночь Оператор ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал в фейсбуке гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Отметим, поздно вечером в понедельник, 30 декабря, в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия - Европейский Союз подписали новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм канале.

При этом Гончарук уточнил, что минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан на 5 лет, и Киев рассчитывает получить более $7 млрд за этот период.

Читайте такжеОржель удивил суммой за транзит газа: сколько получит УкраинаНапомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель отреагировала на подписание соглашения между Украиной и РФ по транзиту газа. По ее словам, это хороший знак.

"Я рада, что переговоры о транзите российского газа через Украину, которые велись в течение полутора лет, теперь успешно завершены. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года является хорошим и важным сигналом для гарантии нашей европейской газовой безопасности", - заявила Меркель.