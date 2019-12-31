"Важный сигнал": Меркель обрадовалась контракту на транзит газа через Украину

Ангела Меркель / Reuters

Немецкий канцлер Ангела Меркель отреагировала на подписание соглашения между Украиной и РФ по транзиту газа. По ее словам, это хороший знак.

"Я рада, что переговоры о транзите российского газа через Украину, которые велись в течение полутора лет, теперь успешно завершены. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года является хорошим и важным сигналом для гарантии нашей европейской газовой безопасности", - цитирует Европейская правда немецкого политика.

Кроме того, Меркель выразила благодарность всем участникам газовых переговоров.

Как ранее сообщал Главред, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина в течение следующих пяти лет будет получать примерно по 2-3 миллиарда долларов.