Оржель удивил суммой за транзит газа: сколько получит Украина

транзит газа / Фото: Reuters

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды оценили экономический результат транзита российского газа через территорию Украины. По словам главы ведомства Алексея Оржеля, Украина в течение следующих пяти лет будет получать примерно по 2-3 миллиарда долларов ежегодно.

"С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно", - цитирует Оржеля Интерфакс-Украины.

При этом он напомнил, что российский монополист Газпром выплатил 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

2Одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили", - подытожил министр.

Как ранее сообщал Главред, в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия - Европейский Союз подписали новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет.