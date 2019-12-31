Газовые переговоры с РФ: в Нафтогазе похвастались "козырями в колоде"

Андрей Коболев / УНИАН

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что во время газовых переговоров с Газпромом, которые в результате все же завершились подписанием нового контракта на транзит газа, у Киева была "очень сильная позиция".

По его словам, украинская сторона в последние годы настойчиво собирала козыри для переговоров с Россией.

"Из моего персонального опыта это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию", - написал Коболев в Facebook.

Коболев уточнил, что благодаря эффективной подготовительной работе удалось избежать очередного газового кризиса.

"Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленная и протестированная к долговременной работе в реверсе газотранспортная система, своевременные санкции против "Северного потока-2", новый Стокгольмский арбитраж - это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы", - добавил он.

Коболев добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом. Также глава Нафтогаза поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа.

Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что газовый контракт подписан на 5 лет, и Киев рассчитывает получить более $7 млрд за этот период. Условия контракта те же, о которых договорились ранее - в первый год 65 млрд кубов прокачки, в следующие 4 года по 40 млрд.