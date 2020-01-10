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Витренко рассказал, как еще хотят в Нафтогазе засудить Газпром

10 января 2020, 13:52

По словам Юрия Витренко, новые версии исковых заявлений уже готовятся к подаче в международные суды.

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

Госкомпания Нафтогаз Украины подаст обновленные версии исковых заявлений к РФ по крымским активам.

Соответствующую информацию озвучил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. "Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму", — рассказал он в интервью порталу Liga.

По словам Витренко, общая сумма требований Нафтогаза Украины составляет 5 млрд долларов США. И это без процентов, а с их учетом  — более 7 млрд.

Он также отметил, что решение трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге по данному делу ожидается не ранее конца 2020-го или начала 2021-го.

Напомним, ранее представители Нафтогаза Украины еще в конце июня 2019-го подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов госкомпании и дочерних предприятий после аннексии полуострова Крыма Россией. 

Россия Газпром Нафтогаз Юрий Витренко аннексия Крыма
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