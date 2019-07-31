Рассудит Гаага: Нафтогаз подал иск против России из-за отжатых в Крыму активов

Нафтогаз Украина / УНИАН

Представители Нафтогаза Украины еще в конце июня 2019-го подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге (Нидерланды) иск о размере компенсации убытков, которые причинены экспроприацией активов госкомпании и дочерних предприятий после аннексии Крыма Россией.

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 31 июля, пресс-службой Нафтогаза.

"Группа Нафтогаз просит Суд обязать РФ выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", − говорится в тексте.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза. Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал о неожиданной развязке спора между Нафтогазом и Газпромом.