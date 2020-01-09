Газпром отказался: в Нафтогазе указали на важные нюансы в контракте на транзит газа

Нафтогаз / УНИАН

Российский монополист Газпром полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированные территории Донбасса. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, данное решение принято в рамках нового договора на транзит газа.

При этом он напомнил, что в старом контракте были прописаны точки входа в ГТС Украины на Донбассе, но они сейчас не доступны.

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - заявил Витренко во время брифинга.

Кроме того, он сообщил, что Газпром также отказался от конфискованных в Украине активов.

"Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта", - отмети представитель Нафтогаза.

Стоит отметить, что российский монополист отказался от конфискованных в рамках штрафа АМКУ активов в размере 86 миллиардов гривен. Санкции были применены из-за нарушения экономической конкуренции.

Как ранее сообщал Главред, представитель ООО Оператор ГТС Украины заявил, что транзит газа из РФ в Европу через Украину продлен.