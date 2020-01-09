Газпром отказался: в Нафтогазе указали на важные нюансы в контракте на транзит газа

Юрий Витренко сообщил, что Газпром отказался от претензий.
Российский монополист Газпром полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированные территории Донбасса. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, данное решение принято в рамках нового договора на транзит газа.
При этом он напомнил, что в старом контракте были прописаны точки входа в ГТС Украины на Донбассе, но они сейчас не доступны.
"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - заявил Витренко во время брифинга.
Кроме того, он сообщил, что Газпром также отказался от конфискованных в Украине активов.
"Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта", - отмети представитель Нафтогаза.
Стоит отметить, что российский монополист отказался от конфискованных в рамках штрафа АМКУ активов в размере 86 миллиардов гривен. Санкции были применены из-за нарушения экономической конкуренции.
Как ранее сообщал Главред, представитель ООО Оператор ГТС Украины заявил, что транзит газа из РФ в Европу через Украину продлен.