Турцию всколыхнуло жуткое землетрясение: есть жертвы и раненые

В Турции произошла мощное землетрясение / Фото: twitter.com/TeamPakFouj313

Мощное землетрясение произошла на востоке Турции в пятницу, 24 января. В результате ужасных подземных толчков погибло четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Как пишет местное издание NTV, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей.

По информации МВД Турции, в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.

Кроме этого известно, что змлетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее Главред писал о жутком землетрясении, которое произошло в Албании.