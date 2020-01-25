"Пострадавших - 1030": новые сведения о смертоносном землетрясении в Турции

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 22-х / Reuters

В субботу, 25 января, количество жертв мощного землетрясения в Турции, произошедшего 24 числа, возросло до 22 человек.

Число пострадавших в результате подземных толчков возросло до 1 тысячи 30 человек, пишет Анадолу со ссылкой на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным агентства, больше всего жертв землетрясения в провинции Элязыг - 18, а еще четыре человека погибли в провинции Малатья. В этих же провинциях зафиксировано больше всего пострадавших - в провинции Элязыг - 654, а в провинции Малатья - 226.

Также стало известно, что 25 января в Турции зафиксировали 12 афтершоков, их магнитуда составила более 4 баллов. Всего после землетрясения насчитали 274 афтершока.

Агентство Reuters опубликовало новые фото последствий мощного землетрясения в Турции, на снимках, в частности, запечатлены разрушенные здания.

Ранее сообщалось, что вечером 24 января в Турции в районе города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. В результате подземных толчков были разрушены здания.

Сначала появилась информация о четырех жертвах и нескольких пострадавших. Позже стало известно, что количество жертв возросло до 20 человек, а число пострадавших превысило тысячу.