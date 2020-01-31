"Жертв больше": важные подробности взрыва на заводе в России

Жертв взрыва на заводе в России стало больше / vk.com/gu_mchs_orel

В пятницу, 31 января, в российском городе Мценск на ул. Автомагистраль произошел взрыв в здании, которое строится, есть разрушения конструкции, частично разрушена кровля.

В результате обрушения кровли, по предварительным данным, погибли четыре человека и четыре человека - пострадали, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По сведениям ведомства, в здании, которое строится, во время проведения работ произошел хлопок газовоздушной смеси, после этого не было пожара.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел в строящемся здании… Для ликвидации последствий происшествия привлекается всего 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и четыре единицы техники", - отмечается в сообщении.

В Мценск произошел взрыв на заводе по производству металлоконструкций, количество погибших возросло до пяти, пишет Интерфакс со ссылкой на советника губернатора региона по СМИ Сергея Лежнева. Лежнев сообщил, что погибла женщина, которую недавно извлекли из-под завалов.

"Трое пострадали… По состоянию на данный момент под завалами больше никого нет… все трое пострадавших находятся в районной больнице Мценска, где их осматривают врачи", - добавил собеседник.

Жертв взрыва на заводе в России стало больше / vk.com/gu_mchs_orel

Ранее сообщалось, что в Мценске произошел взрыв на заводе ООО МРК - взорвалась газовоздушная смесь. СМИ писали, что в результате взрыва погибли трое рабочих, а еще один - был травмирован.