В России рванул завод, есть жертвы: раскрыта причина ЧП

В РФ на заводе прогремел взрыв, есть жертвы / Скриншот видео с youtube.com

В городе Мценск Орловской области России на заводе резиновых изделий ООО МРК произошел взрыв, есть жертвы.

На заводе взорвалась газовоздушная смесь, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя экстренных служб региона.

По предварительным сведениям, взрыв на заводе в России унес жизни трех человек, а еще один человек - пострадал.

"В результате взрыва газовоздушной смеси в ООО МРК, по предварительным данным, погибли три человека, и один - пострадал", - узнало агентство.

Собеседник добавил, что обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются. Источник Интерфакса рассказал, что в результате взрыва на заводе погибли трое рабочих, а еще один - получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, в декабре 2019 года в России в - городе Уфа - произошел мощный пожар на нефтехимическом заводе. СМИ писали, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал.