В России вспыхнул нефтехимический завод: жуткое видео

Пожар на Нефтехиме в Уфе / МЧС России

Жуткий пожар вспыхнул в российском городе Уфа. Так, в воскресенье, 22 декабря, возгорание произошло на нефтехимическом заводе.

В управлении МЧС Башкирии рассказали, что около 4:55 поступило сообщение на заводе Нефтехим. Всего огнем было охвачено 1,6 тысячи квадратных метров.

"Поступило сообщение о горении в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в городе Уфе. По прибытию пожарных подразделений установлено, что происходит горение кирпичного трехэтажного производственного здания", - сообщает ресурс 360tv.

Отмечается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет. К борьбе с огнем привлекли 135 человек и 21 единицу техники, а также пожарный поезд с 340 тоннами воды.

По данным пожарным, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость, а также была угроза дальнейшего распространения огня.

Как ранее сообщал Главред, в столице России вспыхнул масштабный пожар, из-за чего Москву накрыло черным дымом.