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Москву накрыло черным дымом: что случилось

13 декабря 2019, 12:11

В столице России загорелся склад. Площадь пожара увеличивается.

Пожар в Москве
Пожар в Москве возник районе Варшавского шоссе / Фото t.me/breakingmash/15280

В столице России в пятницу, 13 декабря, вспыхнул масштабный пожар. Город накрыло черным дымом.

Известно, что горят складские помещения в районе Варшавского шоссе, причем площадь пожара увеличивается.  Как сообщает Telegram-канал Mash, на горящих складах уже дважды обрушилась кровля. Площадь обрушения составляет 200 квадратов, стены начали деформироваться. Ситуация осложняется тем, что внутри - газовые трубы и высоковольтная подстанция. На месте пожара находятся пять нарядов скорой помощи. 

Пожар в Москве
Пожар в Москве / Telegram-канал Расстрига

В пресс-службе управления МЧС по Москве уточнили, что пострадавших в результате пожара нет. Людей успели эвакуировать. 

Напомним, в России уже почти сутки горит единственный авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов – около четырех часов утра по Киеву удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Экстренные службы РФ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна. Кроме того, 14 человек пострадали. 

РосСМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар на крейсере Адмирал Кузнецов произошел из-за того, что горячая сварочная окалина попала на кучу мусора.

Россия Москва пожар склад МЧС новости России
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