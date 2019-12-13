Москву накрыло черным дымом: что случилось

Пожар в Москве возник районе Варшавского шоссе / Фото t.me/breakingmash/15280

В столице России в пятницу, 13 декабря, вспыхнул масштабный пожар. Город накрыло черным дымом.

Известно, что горят складские помещения в районе Варшавского шоссе, причем площадь пожара увеличивается. Как сообщает Telegram-канал Mash, на горящих складах уже дважды обрушилась кровля. Площадь обрушения составляет 200 квадратов, стены начали деформироваться. Ситуация осложняется тем, что внутри - газовые трубы и высоковольтная подстанция. На месте пожара находятся пять нарядов скорой помощи.

Пожар в Москве / Telegram-канал Расстрига

В пресс-службе управления МЧС по Москве уточнили, что пострадавших в результате пожара нет. Людей успели эвакуировать.

Напомним, в России уже почти сутки горит единственный авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов – около четырех часов утра по Киеву удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Экстренные службы РФ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна. Кроме того, 14 человек пострадали.

РосСМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар на крейсере Адмирал Кузнецов произошел из-за того, что горячая сварочная окалина попала на кучу мусора.