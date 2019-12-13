Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: в РФ уточнили число жертв и пострадавших

Крейсер Адмирал Кузнецов загорелся 12 декабря / @_HOPM

В России уже почти сутки горит единственный авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов – около четырех часов утра по Киеву удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Экстренные службы РФ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна. Кроме того, 12 человек пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальные 11 – в состоянии средней степени тяжести.

Тушение пожара на крейсере Адмирал Кузнецов осложняется сильным задымлением и высокими температурами.

Напомним, росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар на крейсере Адмирал Кузнецов произошел из-за того, что горячая сварочная окалина попала на кучу мусора.

Адмирал Кузнецов с осени 2018 года находится на ремонте в 35-м филиале судоремонтного завода Звездочка, расположенного на побережье Кольского залива в Мурманске.