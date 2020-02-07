Жириновский взбесился после просмотра трейлера фильма Наши котики

Жириновский требует "сжечь Украину напалмом". / УНИАН

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире росТВ продемонстрировала трейдер к украинскому фильму Наши котики.

Участникам дискуссии был представлен фрагмент, где звезды Голливуда высказывают слова поддержки в связи с российско-украинской войной на Донбассе. Видео опубликовано в YouTube.

Скабеева проанонсировала ролик и заявила, что России непонятно, что делать "если она нынче такая – эта Украина". Участники дискуссии активно начали обсуждать увиденное, но больше всех взбесился депутат Госдумы Владимир Жириновский. В частности, лидер ЛДПР предложил "сжечь Украину напалмом".

"Всех уничтожим" Всех напалмом спалить, бл*дь! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было…" - кричал Жириновский в студии, активно жестикулируя руками.

Как известно, ролик с участием голливудских актеров был создан с помощью цифровых технологий. Режиссером фильма Наши котики выступил Владимир Тихий. Фильм демонстрирует события на фоне гибридной войны России против Украины.

Напомним, Жириновский заявил, что не стоит обижаться на слово "холопы", поскольку от слова "холоп" произошло слово "хлопцы", а хлопцы - это молодые безработные и бедные ребята.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский в Москве на Красной площади раздавал деньги "крепостным и холопам". "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы. Взяли - отходите!", - говорил он. Позже появилась информация, что в Госдуме задумались над тем, как наказать политика.